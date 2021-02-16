За полмесяца в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков

Начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала, что за последние 15 дней в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков. По краю за прошедшие дни февраля осадки превысили норму в 1,5-2 раза.

На утро 16 февраля в краевом центре наблюдалось 26 см снежного покрова. В предгорных районах этот уровень доходит до 50-100 см. На вопрос журналиста о том, можно ли называть последний снегопад в кубанской столице самым сильным за определенный период, Попова ответила, что говорить об этом преждевременно.

«Февраль не закончился», — уточнила она.