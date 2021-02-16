За полмесяца в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков

Краснодарский край

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Портал Юга.ру 16 февраля поговорил о погоде со специалистом Краснодарского гидрометцентра

Начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала, что за последние 15 дней в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков. По краю за прошедшие дни февраля осадки превысили норму в 1,5-2 раза.

На утро 16 февраля в краевом центре наблюдалось 26 см снежного покрова. В предгорных районах этот уровень доходит до 50-100 см. На вопрос журналиста о том, можно ли называть последний снегопад в кубанской столице самым сильным за определенный период, Попова ответила, что говорить об этом преждевременно.

«Февраль не закончился», — уточнила она.

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По данным гидрометцентра, ночь со среды на четверг будет самой холодной: прогнозируют -13...-8 °С по краю и -18...-13 °С в северных районах. При этом в четверг и пятницу потеплеет. Ближе к югу днем ожидается 2-7 °С, в северных районах — небольшие морозы. При этом ночью по всему региону прогнозируют все еще минусовые температуры.

Кроме того, до конца месяца в регионе прогнозируют усиление ветра, до 20-25 м/с. В ближайшие дни на Черноморском побережье и в предгорных районах скорость будет достигать 25-30 м/с.

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