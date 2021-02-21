В Краснодаре задержали водителя Mercedes, который насмерть сбил пешехода в центре города

Напомним, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Базовской и Буденного. Водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Буденного, проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину KIA. После удара он продолжил движение и сбил 33-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте.

Сообщалось, что водитель Mercedes скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. Пользователи соцсетей предположили, что мужчина был пьян.

На следующий день в пресс-службе УМДВ Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что впоследствии водитель вернулся на место ДТП. Проверка показала, что он был трезв. Водителем Mercedes оказался 27-летний житель Чечни.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику аварии грозит до пяти лишения свободы. Проводятся необходимые следственные действия.