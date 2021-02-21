В Краснодаре задержали водителя Mercedes, который насмерть сбил пешехода в центре города

Краснодарский край, Чечня

Распечатать

Полиция Краснодара 21 февраля сообщила, что установила личность водителя-виновника ДТП, в котором погиб 33-летний пешеход

Напомним, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Базовской и Буденного. Водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Буденного, проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину KIA. После удара он продолжил движение и сбил 33-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте.

Сообщалось, что водитель Mercedes скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. Пользователи соцсетей предположили, что мужчина был пьян.

На следующий день в пресс-службе УМДВ Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что впоследствии водитель вернулся на место ДТП. Проверка показала, что он был трезв. Водителем Mercedes оказался 27-летний житель Чечни.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику аварии грозит до пяти лишения свободы. Проводятся необходимые следственные действия.

ДТП Краснодар Полиция смерть

Новости

В Краснодаре от коронавирусной пневмонии умер 39-летний мужчина
В Краснодаре задержали водителя Mercedes, который насмерть сбил пешехода в центре города
Власти Краснодара заплатят почти 4 млн рублей штрафа за загрязнение реки Кубань
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 100 женщин и 64 мужчин
Винодельческое предприятие в Ейске незаконно получило свыше 100 млн рублей субсидий — СК
В Новороссийске с начала года произошло восемь нападений бездомных собак на людей

Лента новостей

Не только море и «дворец Путина»
19 февраля, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
17 февраля, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре

Реклама на портале