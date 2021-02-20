В праздничные выходные на Кубани немного потеплеет
Кубанские синоптики рассказали о погоде в регионе с 21 по 23 февраля
В Краснодаре 21 февраля переменная облачность и без осадков. Ночью и утром туман, ветер 3-8 м/с с порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -10…-12 °С, днем — 0…2 °С. В целом по краю в воскресенье также без осадков, ночью и утром местами туман и гололед. Ночью столбики термометров покажут -5…-10 °С, местами на востоке края до -11…-14 °С. Днем потеплеет до 5 °С.
На Черноморском побережье 21 февраля переменная облачность. Местами небольшие дожди и мокрый снег, в Туапсинском районе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…2 °С, днем — до 3-8 °С.
По данным краевого гидрометцентра, 22 и 23 февраля в регионе будет облачно. Сначала осадков не будет, но позже могут пойти мокрый снег и дождь с порывами ветра до 14 м/с. Возможно образование гололеда и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью в понедельник составит 0…-5 °С, в юго-восточных предгорьях -4…-9 °С. Ночью 23 февраля потеплеет до -3…2 °С. Днем 22 февраля воздух прогреется до 5 °С, во вторник — до 2-7 °С, в северной половине края — до -3…2 °С.
На Черноморском побережье в понедельник и вторник переменная облачность, дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 1-6 °С, днем — 5-10 °С.