В праздничные выходные на Кубани немного потеплеет

Кубанские синоптики рассказали о погоде в регионе с 21 по 23 февраля

В Краснодаре 21 февраля переменная облачность и без осадков. Ночью и утром туман, ветер 3-8 м/с с порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -10…-12 °С, днем — 0…2 °С. В целом по краю в воскресенье также без осадков, ночью и утром местами туман и гололед. Ночью столбики термометров покажут -5…-10 °С, местами на востоке края до -11…-14 °С. Днем потеплеет до 5 °С.

На Черноморском побережье 21 февраля переменная облачность. Местами небольшие дожди и мокрый снег, в Туапсинском районе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…2 °С, днем — до 3-8 °С.