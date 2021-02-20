«Сочи Парк» получил награду на конкурсе «Золотой сайт»

Новый сайт «Сочи Парка» www.sochipark.ru работает менее двух месяцев, но проект уже получил свою первую профессиональную награду. Его отметили в своей категории корпоративных сайтов. Жюри конкурса оценило креативность проекта, поставив высшие баллы.

«Сказка «Сочи Парка», перенесенная в виртуальный мир, — именно в такой стилистике создан корпоративный сайт первого на территории РФ тематического парка развлечений для детей и взрослых», — пояснили в пресс-службе парка.