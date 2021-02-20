«Сочи Парк» получил награду на конкурсе «Золотой сайт»

Краснодарский край

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Новый сайт «Сочи Парка» sochipark.ru обошел сотни претендентов на профессиональном конкурсе «Золотой сайт»

Новый сайт «Сочи Парка» www.sochipark.ru работает менее двух месяцев, но проект уже получил свою первую профессиональную награду. Его отметили в своей категории корпоративных сайтов. Жюри конкурса оценило креативность проекта, поставив высшие баллы.

«Сказка «Сочи Парка», перенесенная в виртуальный мир, — именно в такой стилистике создан корпоративный сайт первого на территории РФ тематического парка развлечений для детей и взрослых», — пояснили в пресс-службе парка.

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»:

Конкурс интернет-проектов рунета «Золотой сайт» проводится с 1997 года. Его организатор — Ассоциация электронных коммуникаций.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2020 года «Сочи Парк» в шестой раз был назван лучшим парком развлечений в РФ. Так решило жюри международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо — 2020».

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