В центре Краснодара встали трамваи в обоих направлениях

О стоящих на улице Кирова трамваях написали в соцсетях. В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что в 10:41 на пути выехал автомобиль. Он перегородил полотно в обоих направлениях. Из-за него встали трамваи, идущие по маршрутам № 3, 6, 7, 11 и 21.

В 11:40 стало известно, что движение возобновилось. Простой составил 48 минут.

Как писали Юга.ру, 16 февраля в краевом центре вагон сошел с рельсов. Из-за этого трамваи остановились на одном из маршрутов на 1,5 часа.