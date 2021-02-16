В Краснодаре сошел с рельсов трамвай № 2, это не первое происшествие на маршруте за день

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 16 февраля на улице Гоголя сошел с рельсов трамвай

В Краснодаре в начале первого на пересечении улиц Базовской и Гоголя трамвай сошел с рельсов. Об этом написали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что с рельсов сошел сдвоенный вагон. Он двигался по маршруту № 2. Простой составил 1 час 28 минут, движение восстановили в 13:55. Отметим, что обычно трамвай № 2 не ходит по улице Гоголя.

Это не первое происшествие с трамваем № 2 за день. Ранее около парка Горького задымился вагон. 

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