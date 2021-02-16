В Краснодаре сошел с рельсов трамвай № 2, это не первое происшествие на маршруте за день
В Краснодаре днем 16 февраля на улице Гоголя сошел с рельсов трамвай
В Краснодаре в начале первого на пересечении улиц Базовской и Гоголя трамвай сошел с рельсов. Об этом написали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что с рельсов сошел сдвоенный вагон. Он двигался по маршруту № 2. Простой составил 1 час 28 минут, движение восстановили в 13:55. Отметим, что обычно трамвай № 2 не ходит по улице Гоголя.
Это не первое происшествие с трамваем № 2 за день. Ранее около парка Горького задымился вагон.
Вчера, 09:32 ПартнерскийУчись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
12 февраля, 08:01«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара