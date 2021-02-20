В России 80% работодателей не выдадут сотрудникам премии к праздникам

Cервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob провел опрос, согласно которому около 80% российских компаний не будут поощрять сотрудников перед 23 феврая и 8 марта. Только 14% работодателей выдадут стимулирующие выплаты своим сотрудниками, сообщил телеканал «360» .

Стоит отметить, что премировать сотрудников перед праздниками в этом году будут на 4% больше компаний, чем в прошлом. Около 7% опрошенных не смогли ответить на заданные вопросы.

Среди представителей малого бизнеса 18% компаний будут премировать людей к 23 февраля и 21% — к 8 марта. Кроме того, чаще готовят подарки в тех фирмах, рже работают от 100 до 1 тыс. человек (46% ко Дню защитника Отечества и 49% к Международному женскому дню). Чаще всего выдавать премии готовы компании сферы IT и телекоммуникаций. В сферах производства, строительства и логистики сотрудников поощрят подарками, уточнили ТАСС.