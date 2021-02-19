В Сочи второй день лежит снег. Подборка заснеженных пальм, пляжей и улиц из инстаграма

Краснодарский край

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В Сочи 19 февраля продолжается сильный снегопад, портал Юга.ру собрал фото и видео

Напомним, в Сочи, как и в других районах Краснодарского края, несколько дней наблюдается непогода. За сутки 17 февраля в горах сошли четыре лавины, а сильный снегопад повалил за одну ночь более 30 деревьев. Сильный оползень разрушил дорогу в Хостинском районе, а жители 20 населенных пунктов остались без света.

18 и 19 февраля в городе продолжает идти снег. Жители Сочи поделились фотографиями заснеженных деревьев, берега и горных дорог в соцсетях.

Вот так сегодня выглядел утренний путь у одной из местных жительниц, которая везла ребенка в школу:

По словам автора видео, в этот день в класс пришли заниматься всего три ученицы. А вот еще одно видео с заснеженными дорогами в Адлере:

Центр Сочи тоже белый:

Горожане сделали много фотографий пальм в снегу:

И запечатлели горную часть.

Также снегом 19 февраля засыпало берег и пляжи.

Сочинский кот тоже наблюдал за осадками:

Их хватило, чтобы сделать снеговиков:

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