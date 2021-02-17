На Кубани ограбили 101-летнего ветерана
16 февраля стало известно об ограблении ветерана Великой Отечественной войны, который живет в Кропоткине
О происшествии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях. Он рассказал, что неизвестный грабитель в Кропоткине похитил все сбережения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова.
Источник в правоохранительных органах описал «Комсомольской правде» — Кубань» подробности случившегося. По данным издания, злоумышленник втерся в доверие к ветерану, прошел в его дом и напал на него.
«Он разорвал карманы куртки, которые были на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно», — сообщил источник.
Также сообщается, что у ветерана похитили 1 тыс. 450 рублей. Это все сбережения, которые были у него были.
«Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона. […] Не укладывается в голове, как можно поднять руку на самое святое — на наших ветеранов», — написал Кондратьев.
Глава региона заявил, что полицейские уделят особое внимание этому делу. Кроме того, пока идет расследование, администрация края и Кавказского района помогут пострадавшему ветерану.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю телеканалу «360» сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника.