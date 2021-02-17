На Кубани ограбили 101-летнего ветерана

16 февраля стало известно об ограблении ветерана Великой Отечественной войны, который живет в Кропоткине

О происшествии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях . Он рассказал, что неизвестный грабитель в Кропоткине похитил все сбережения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова.

Источник в правоохранительных органах описал «Комсомольской правде» — Кубань» подробности случившегося. По данным издания, злоумышленник втерся в доверие к ветерану, прошел в его дом и напал на него.

«Он разорвал карманы куртки, которые были на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно», — сообщил источник.

Также сообщается, что у ветерана похитили 1 тыс. 450 рублей. Это все сбережения, которые были у него были.