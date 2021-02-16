В Краснодаре задымился трамвай

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 16 февраля встали трамваи из-за задымившегося вагона

Утром телеграм-канал «Туподар Краснодар» написал, что в районе Городского сада стоят трамваи. По словам очевидцев, отметили в паблике, один из вагонов горел.

Портал Юга.ру обратился в пресс-службу КТТУ. В организации сообщили, что причиной остановки трамваев стала техническая неисправность вагона, который двигался по маршруту № 2. Информация из соцсетей не соответствует действительности — у него произошло лишь небольшое задымление.

Простой трамваев в сторону ТРЦ «Сити-центр» составил 31 минуту. Вагон отбуксировали в тупик на улице Индустриальной, движение восстановили в 11:37.

Это не первый случай задымления трамваев. Похожая ситуация произошла на улице Ставропольской в 2017 году. А летом 2020 года в краевом центре на жаре загорелся фидер (кабель, который подводит ток к контактной сети). Это остановило движение трамваев.

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