Умные светофоры и еще 423 камеры: власти Анапы анонсировали запуск Центра управления муниципалитетом

Краснодарский край

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15 февраля мэр Анапы Василий Швец провел совещание об открытии Центра управления муниципалитетом

В совещании участвовали руководитель центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко, председатель cовета Анапы Леонид Красноруцкий, вице-мэры и руководители структурных подразделений мэрии.

«В 2020 году президент РФ определил цифровую трансформацию национальной целью развития регионов. В Краснодарском крае Центр управления регионом уже запущен, подобная работа должна быть проведена и в нашем муниципалитете. Сегодня мы должны использовать все способы общения с жителями и максимально оперативно реагировать на их запросы», — отметил Швец.

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В пресс-службе мэрии заметили, что сейчас в Анапе готово почти все, чтобы запустить центр на базе Единой дежурной диспетчерской службы. Он будет собирать данные со всей Анапы. Специалисты, закрепленные за направлениями (ЖКХ, образование, транспорт, соцзащита и т.д.), будут следить за соцсетями, месседжерами и сайтами и обрабатывать поступающие от граждан сообщения, передавая их для решения ответственным службам и контролируя скорость и качество их отработки.

Центр управления Анапой получит сигналы с видеокамер системы «Безопасный город». В пресс-службе мэрии добавили, что в 2021 году планируется установить еще 423 камеры в наиболее людных местах, в том числе — на пляжах. Швец подчеркнул, что следующим этапом надо охватить всю курортную зону — от Благовещенской до Утриша.

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Также участники встречи обсуждали цифровизацию города — появление умных остановок общественного транспорта, светофоров, парковок, навигационных терминалов. В пресс-службе мэрии отметили, что «запуск первого в РФ центра управления муниципалитетом запланирован уже на текущей неделе».

Среди задач центра — выявить типовые проблемы, чтобы не допустить их повторения и предотвращать их в дальнейшем.

«Это максимальное сокращение дистанции между населением и органами власти. Центр позволяет быстрее выявлять проблемы и оперативнее на них реагировать, минуя все бюрократические барьеры», — заявил Шевченко.

Анапа Безопасность Благоустройство Василий Швец

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