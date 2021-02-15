Умные светофоры и еще 423 камеры: власти Анапы анонсировали запуск Центра управления муниципалитетом
15 февраля мэр Анапы Василий Швец провел совещание об открытии Центра управления муниципалитетом
В совещании участвовали руководитель центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко, председатель cовета Анапы Леонид Красноруцкий, вице-мэры и руководители структурных подразделений мэрии.
«В 2020 году президент РФ определил цифровую трансформацию национальной целью развития регионов. В Краснодарском крае Центр управления регионом уже запущен, подобная работа должна быть проведена и в нашем муниципалитете. Сегодня мы должны использовать все способы общения с жителями и максимально оперативно реагировать на их запросы», — отметил Швец.
В пресс-службе мэрии заметили, что сейчас в Анапе готово почти все, чтобы запустить центр на базе Единой дежурной диспетчерской службы. Он будет собирать данные со всей Анапы. Специалисты, закрепленные за направлениями (ЖКХ, образование, транспорт, соцзащита и т.д.), будут следить за соцсетями, месседжерами и сайтами и обрабатывать поступающие от граждан сообщения, передавая их для решения ответственным службам и контролируя скорость и качество их отработки.
Центр управления Анапой получит сигналы с видеокамер системы «Безопасный город». В пресс-службе мэрии добавили, что в 2021 году планируется установить еще 423 камеры в наиболее людных местах, в том числе — на пляжах. Швец подчеркнул, что следующим этапом надо охватить всю курортную зону — от Благовещенской до Утриша.
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Также участники встречи обсуждали цифровизацию города — появление умных остановок общественного транспорта, светофоров, парковок, навигационных терминалов. В пресс-службе мэрии отметили, что «запуск первого в РФ центра управления муниципалитетом запланирован уже на текущей неделе».
Среди задач центра — выявить типовые проблемы, чтобы не допустить их повторения и предотвращать их в дальнейшем.
«Это максимальное сокращение дистанции между населением и органами власти. Центр позволяет быстрее выявлять проблемы и оперативнее на них реагировать, минуя все бюрократические барьеры», — заявил Шевченко.