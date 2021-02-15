В совещании участвовали руководитель центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко, председатель cовета Анапы Леонид Красноруцкий, вице-мэры и руководители структурных подразделений мэрии. «В 2020 году президент РФ определил цифровую трансформацию национальной целью развития регионов. В Краснодарском крае Центр управления регионом уже запущен, подобная работа должна быть проведена и в нашем муниципалитете. Сегодня мы должны использовать все способы общения с жителями и максимально оперативно реагировать на их запросы», — отметил Швец.

В пресс-службе мэрии заметили, что сейчас в Анапе готово почти все, чтобы запустить центр на базе Единой дежурной диспетчерской службы. Он будет собирать данные со всей Анапы. Специалисты, закрепленные за направлениями (ЖКХ, образование, транспорт, соцзащита и т.д.), будут следить за соцсетями, месседжерами и сайтами и обрабатывать поступающие от граждан сообщения, передавая их для решения ответственным службам и контролируя скорость и качество их отработки.



Центр управления Анапой получит сигналы с видеокамер системы «Безопасный город». В пресс-службе мэрии добавили, что в 2021 году планируется установить еще 423 камеры в наиболее людных местах, в том числе — на пляжах. Швец подчеркнул, что следующим этапом надо охватить всю курортную зону — от Благовещенской до Утриша.