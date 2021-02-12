После пожара в гостинице в Анапе задержали мужчину, который развел костер в здании

Краснодарский край

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Полиция Анапы 12 февраля сообщила о задержании мужчины, который может быть причастен к пожару в гостинице

Напомним, утром 12 февраля в Анапе произошел пожар в отеле «34» на улице 40 лет Победы. Огонь на площади 50 кв. метров быстро потушили, никто не пострадал, так как гостиница зимой не работала.

Позже в пресс-службе ОМВД Анапы сообщили, что полицейские задержали 35-летнего жителя Ростова-на-Дону. Выяснилось, что у мужчины может быть психическое расстройство, потому что ранее он лечился в психиатрическом отделении городской больницы курорта. Сотрудники МВД установили, что мужчина пробрался на территорию гостиницы и развел костер в здании. Это могло стать причиной пожара.

Задержанного доставили в специализированное медицинское учреждение. По факту пожара проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в феврале в Абинском районе женщина подожгла дом бывшего мужа, потому что он не ответил на звонки. Вечером 9 февраля в Краснодаре сгорел частный дом, никто не пострадал.

Анапа Пожары Полиция

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