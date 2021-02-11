В Краснодаре от ковида умер 34-летний пациент

В Краснодарском крае к 11 февраля от коронавируса умерли 1 тыс. 660 человек

Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 174 новых случая COVID-19, также подтвердилась смерть еще 16 пациентов инфекционных госпиталей. По данным оперштаба Кубани, у всех пациентов из-за коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, также у них были сопутствующие болезни.

В инфекционных госпиталях Краснодара скончались две женщины и семеро мужчин в возрасте от 34 до 70 лет. Они проживали в краевом центре, Новороссийске, Темрюкском, Славянском и Брюховецком районах. Более подробную информацию о каждом умершем пациенте в оперштабе не предоставили.

В Новороссийске умерли два жителя города — 73-летний мужчина и 74-летняя женщина. В Тихорецком районе тоже зафиксировали два летальных случая — в муниципалитете скончались 76-летняя местная жительница и 65-летний мужчина из Кавказского района.

Врачам Усть-Лабинского района не удалось спасти 61-летнего пациента, который проживал в Кореновском районе. Также по одному летальному случаю произошли в Сочи и Анапе. В Сочи умер 60-летний житель курорта, а в Анапе — 75-летняя пациентка.