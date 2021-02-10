На Кубани экс-депутат Дураков скрыл деньги, землю и машины на 33 млн рублей

Краснодарский край

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В Крыловском районе с бывшего депутата взыскали имущество и деньги на 33 млн рублей

По данным прокуратуры, депутат совета Крыловского сельского поселения Андрей Дураков предоставил недостоверные сведения об имущественном положении на себя и свою супругу. Это выяснилось после процедуры контроля за расходами, в результате чего прокурор обратился с иском в суд.

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Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал в пользу РФ более 11 млн рублей деньгами, а также 12 земельных участков, 10 единиц самоходной и транспортной техники, стоимостью 22 млн рублей. Всего у экс-депутата изъяли имущество и деньги более чем на 33,3 млн рублей.

Мужчина обжаловал решение Крыловского районного суда в Краснодарском краевом суде, однако жалобу не удовлетворили. На имущество и счета экс-депутата наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2020 года в Краснодарском крае возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий против экс-руководителя Центра развития торговли, который сам себе выписал премии.

Деньги Крыловский район Прокуратура

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