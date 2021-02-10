В Краснодаре заменят 83 остановки

Власти Краснодара 10 февраля рассказали, что с начала года в городе заменили уже пять остановок. Первую — на улице Октябрьской на участке от Орджоникидзе до Ленина. Еще три — на улице Чонгарской в станице Старокорсунской и одну на перекрестке улиц Московской и Жигулевской.

Всего в 2021 году за счет городского бюджета планируют заменить 33 старые остановки. Работы хотят завершить до конца первого квартала. Еще около 50 павильонов с рекламными конструкциями установят на трамвайных остановках в разных районах Краснодара. Например, на улице Ставропольской и Проспекте Чекистов. Все остановки выполнят в едином стиле, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, новые комплексы, планируется установить по улицам: