В Краснодаре заменят 83 остановки

Краснодарский край

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В Краснодаре в 2021 году планируют заменить 83 остановки

Власти Краснодара 10 февраля рассказали, что с начала года в городе заменили уже пять остановок. Первую — на улице Октябрьской на участке от Орджоникидзе до Ленина. Еще три — на улице Чонгарской в станице Старокорсунской и одну на перекрестке улиц Московской и Жигулевской.

Всего в 2021 году за счет городского бюджета планируют заменить 33 старые остановки. Работы хотят завершить до конца первого квартала. Еще около 50 павильонов с рекламными конструкциями установят на трамвайных остановках в разных районах Краснодара. Например, на улице Ставропольской и Проспекте Чекистов. Все остановки выполнят в едином стиле, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, новые комплексы, планируется установить по улицам:

  • Московской;
  • Волжской;
  • Средней;
  • Октябрьской;
  • Кирилла Россинского;
  • Комарова;
  • Уральской;
  • Кореновской;
  • Кожевенной;
  • Скорняжной;
  • Дальней;
  • Российской;
  • Героев-Разведчиков;
  • Алма-Атинской.
  • Симферопольской;
  • Ярославской;
  • Проспект Чекистов.
Благоустройство Краснодар

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