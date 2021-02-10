На Кубани от ковида умерли мужчина и женщина 39 лет

Оперштаб Краснодарского края 10 февраля сообщил о 17 новых летальных исходах среди пациентов ковид-госпиталей

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 176 случаев коронавируса. В инфекционных госпиталях из-за осложений, вызванных COVID-19, скончались еще 17 пациентов. У всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения.

В больницах Краснодара умерли пять мужчин и три женщины. Мужчинам было 39, 60, 68, 69 и 73 лет, а женщинам — 66, 67 и 78 лет. Пациенты проживали в Краснодаре, Новопокровском, Туапсинском, Кореновском, Новокубанском и Тимашевском районах. Более конкретную информацию о каждом умершем пациенте в оперштабе не предоставили.

Врачам больницы Новороссийска не удалось спасти 39-летнюю жительницу Крымского района. Также в муниципалитете умер местный житель, которому было 89 лет.

В Тихорецком районе зафиксировали два летальных случая. Там скончались 77-летний местный житель и 79-летняя пациентка из Кавказского района.

В госпиталях Сочи ушли из жизни двое мужчин в возрасте 65 и 69 лет, а также 68-летняя женщина 68 лет. Все они были жителями курорта. В Анапе умер 60-летний местный житель, в Темрюкском районе — 65-летний.