На Кубани завели уголовное дело на судебного пристава за злоупотребление полномочиями

Краснодарский край

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8 февраля в следственном комитете рассказали о том, что подозревают судебного пристава Кущевского района в злоупотреблении должностными полномочиями

Как считает следствие, 6 сентября 2018 года судебный пристав-исполнитель Кущевского районного отдела отменила арест, который ранее ее коллега наложила на КамАЗ должника. При этом сотрудница знала о непогашенной задолженности мужчины, но действовала так в корыстных целях. В тот же день, когда машину сняли с ареста, владелец продал ее за 500 тыс. рублей. Из-за этого возможность взыскания с него долга была утрачена.

В отношении бывшего пристава завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 8 февраля.

Как писали Юга.ру, в конце января стало известно об уголовном деле против главы налоговой инспекции Туапсинского района. У нее нашли 2,5 млн рублей и тоже заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

Кущёвский район Следственный комитет Судебные приставы

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