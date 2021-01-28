Утром 26 января о задержании начальницы налоговой инспекции Туапсинского района Елены Семеняк сообщила газета «Ваш голос» в своих соцсетях. Ближе к вечеру эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». По данным агентства, дома и в кабинете Семеняк прошли обыски, во время которых изъяли документы. В пресс-службе СУ СК России по краю 27 января отказались комментировать информацию.

Однако уже 28 января ведомство официально сообщило о задержании 56-летней руководительницы межрайонной ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю. По данным следствия, уголовное дело связано с родственницей начальницы, которая является долевым собственником гостиницы.

Гостиницу построили с нарушениями выданного документа на строительство, так как вместо разрешенного двухэтажного строения на участке возвели три этажа. Руководитель налоговой знала о нарушениях, но, тем не менее, потребовала от должностных лиц администрации района выдать незаконное разрешение на достройку (реконструкцию) гостиницы до семи этажей. Об этом узнали правоохранительные органы, дальнейшие действия начальницы ведомства пресекли.

На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Во время расследования на рабочем месте и дома у фигурантки провели обыски. Также у нее изъяли 2 млн рублей и 6 тыс. евро (около 555 тыс. рублей), найденных в доме, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.