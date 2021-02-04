Двух кубанцев осудили на 17 и 19 лет за убийство знакомого ради Mazda 3

4 февраля огласили приговор двум мужчинам, которые в 2018 году в Приморско-Ахтарском районе совершили убийство

Установлено, что 17 ноября 2018 года двое мужчин решили убить своего общего знакомого, чтобы забрать его машину Mazda 3 и для этого попросили его отвезти их из Краснодара в Приморско-Ахтарск. Водитель согласился и рано утром 18 ноября они поехали в Приморско-Ахтарский район.

Возле одной из баз отдыха злоумышленники напали на знакомого. Один из нападавших не менее семи раз ударил водителя ножом в живот и грудную клетку, в то время как второй сообщник душил его удавкой.

После этого преступники похитили банковские карты, мобильный телефон и 2 тыс. рублей наличными — всего они забрали имущество на 336 тыс. рублей. Соучастники положили тело в багажник, а на следующий день перевезли в лес между станицами Азовской и Северской и сожгли.

Чтобы скрыть следы преступления и сымитировать исчезновение жертвы, один из злоумышленников похитил паспорт и права погибшего и уничтожил их.