Двух кубанцев осудили на 17 и 19 лет за убийство знакомого ради Mazda 3
4 февраля огласили приговор двум мужчинам, которые в 2018 году в Приморско-Ахтарском районе совершили убийство
Установлено, что 17 ноября 2018 года двое мужчин решили убить своего общего знакомого, чтобы забрать его машину Mazda 3 и для этого попросили его отвезти их из Краснодара в Приморско-Ахтарск. Водитель согласился и рано утром 18 ноября они поехали в Приморско-Ахтарский район.
Возле одной из баз отдыха злоумышленники напали на знакомого. Один из нападавших не менее семи раз ударил водителя ножом в живот и грудную клетку, в то время как второй сообщник душил его удавкой.
После этого преступники похитили банковские карты, мобильный телефон и 2 тыс. рублей наличными — всего они забрали имущество на 336 тыс. рублей. Соучастники положили тело в багажник, а на следующий день перевезли в лес между станицами Азовской и Северской и сожгли.
Чтобы скрыть следы преступления и сымитировать исчезновение жертвы, один из злоумышленников похитил паспорт и права погибшего и уничтожил их.
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Во время следствия выяснилось, что с мая 2016 года по октябрь 2018 года один из преступников заключил как ИП и представитель ООО «Грин Лайф» фиктивные договоры с 27 людьми на изготовление и установку металлопластиковых конструкций. При этом он не планировал выполнять обязательства и таким образом получил свыше 600 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры 4 февраля.
На 37-летних мужчин завели уголовные дела, их заподозрили в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбойном нападении (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Одного из фигурантов также заподозрили в похищении документов потерпевшего (ч. 2 ст. 325 УК РФ), другого — в мошенничестве, совершённом в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
10 ноября 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении фигурантов. 4 февраля 2021 года суд принял решение на основании вердикта. Одному осужденному назначили 19 лет, второму — 17 лет колонии строгого режима. Также после отбытия основного наказания им ограничат свободу на 1,5 года, сообщили в пресс-службе СУ СК России по краю.