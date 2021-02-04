СберБанк выделил 3,6 млрд рублей на строительство микрорайона в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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СберБанк и строительная компания «Инсити» заключили договор проектного финансирования микрорайона «Любимово»

Это первое сотрудничество банка и застройщика. Ему открыты невозобновляемые кредитные линии на 3,6 млрд рублей. Деньги потратят на возведение двух литеров жилой площадью 130 тыс. кв. метров — это 1744 квартиры.

Строительство планируют вести с использованием эскроу-счетов СберБанка. Покупатели квартир будут открывать счета эскроу, где деньги будут храниться до ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности. После этого средства со счетов эскроу будут переданы застройщику. Этот механизм гарантирует завершение строительства и исполнение обязательств перед дольщиками.

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В 2020 году СберБанк выделил 34 млрд рублей на строительство новых ЖК, при участии банка в регионе возводится 1,4 млн кв. метров жилья (свыше 40 тыс. квартир). Покупатели недвижимости открыли в банке 15 тыс. эскроу-счетов на 25 млрд рублей.

«В 2020 году кредитный портфель финансирования проектов с эскроу СберБанка увеличился вдвое. Мы внедрили продукты для каждой стадии проекта и активно развиваем онлайн-сервисы — личный кабинет застройщика, открытие эскроу-счета онлайн и оформление ипотеки. Благодаря этому девелоперы могут максимально плавно перейти на проектное финансирование с эскроу-счетами. Экспертиза и финансовые возможности банка позволяют нашим партнерам создавать востребованные проекты с развитой инфраструктурой. Микрорайон «Любимово» в полной мере отражает социально ответственный поход застройщика», — заявила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

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«Сегодня мы подписали первый договор по проектному финансированию с нашим надежным партнером — СберБанком. Это значит, что покупатели станут увереннее в том, что они приобретают недвижимость у проверенного застройщика. Открывая эскроу-счета при покупке квартир, дольщики будут защищены со стороны банка: их деньги будут храниться на данном счете вплоть до сдачи дома. Проектное финансирование — гарант надежности не только для покупателей, но и для застройщика. Открытие кредитной линии позволит строительной компании не сбавлять темпов строительства как жилых домов, так и соцобъектов», — сказал директор ГК «Инсити» Андрей Шадрин.

Микрорайон «Любимово» — проект строительной компании «Инсити» рядом с пересечением улиц Батуринской и Семигорской. Проект состоит из 16 жилых домов переменной этажности. На территории комплекса предусмотрены детские и спортивные площадки, аллеи, многоуровневый паркинг и коммерческие помещения. Комплекс расположится в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся школа, детсад, клиника и спортивный комплекс. Дополнительно на территории микрорайона застройщик планирует возвести школу на 1750 мест, три детских сада на 350 мест и два торговых центра. Первый этап микрорайона уже строят, его планируется завершить в конце 2022 года.

Жилье Сбербанк Строительство

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