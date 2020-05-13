В «Греции» жить. Представляем новый формат недвижимости в Краснодаре

Задача: найти уютное, спокойное и светлое жилье в черте города. Решение: присмотреться к коттеджному поселку «Греция», расположенному в развивающемся районе краснодарского поселка Северного.

Андрей Шадрин директор ГК «ИНСИТИ»

О греческом характере, божественных планировках, свежем воздухе и гармоничном пространстве порталу Юга.ру рассказывает директор Группы компаний «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

Поселок называется «Греция», и это отражено в названиях разных типов коттеджей именами греческих богов. В чем еще проявляется его «греческость»? — Благодаря «Греции» в Краснодаре появилась улица с теплым и живописным названием «Оливковая». Планировки дуплексов и таунхаусов мы стараемся делать по-южному светлыми и просторными. И в этом контексте хочется упомянуть интересное соседство поселка с комплексом бассейнов «Санторини», где в жаркое время года можно отдыхать всей семьей.

При выборе жилья большую роль играет наличие социальной инфраструктуры. Какие объекты уже есть или появятся в ближайшее время в поселке? — На территории поселка запроектирована школа на 1,5 тыс. учеников и детский сад. Оба заведения — муниципальные. Мы выделили территорию под эти объекты и передали землю муниципалитету. В установленном порядке он определит застройщика для этих объектов, после чего на участках начнутся строительные работы.

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Как обстоят дела с транспортной доступностью? Поселок находится в черте города, но он подойдет только для людей с машиной, верно? — До «Греции» уже можно добраться и на общественном транспорте — в пешей доступности есть автобусная остановка, где проходят два маршрута. Конечно, машиной добираться гораздо удобнее, но так можно сказать о любом объекте в Краснодаре, где поблизости нет трамвайной остановки.

А что с коммуникациями? Все уже проведено и подключено? — Да, владелец жилья вместе с ключами получает полностью подключенный к центральным коммуникациям дом: есть вода, электричество, канализация, врезанный газ. Чтобы подключить дом к газу, остается только подписать соответствующие договоры с газоснабжающими компаниями от своего имени.

«Греция» — это:

• коттеджный поселок, расположенный в одном из самых экологически чистых районов Краснодара в окружении частных домов, полей и зелени;

• просторные квартиры и современные планировки в дуплексах и таунхаусах;

• предусмотренные на территории социальные объекты — большая школа и детский сад;

• близость к ТРЦ «Красная Площадь», «Баскет-холлу» и другим точкам притяжения.

Жители «Греции» — кто они? — Поселок станет уютным домом для тех людей, которые ищут спокойное место для отдыха, семейного досуга или возможности работать удаленно в тихой и комфортной атмосфере. Здесь понравится тем, кто предпочитает более обособленную жизнь, чем в многоквартирных домах. Формат, который мы предлагаем, привлекает самых разных покупателей — это и молодожены, и большие семьи с детьми, и молодые люди, которые семьей пока еще не обзавелись. Есть даже случаи, когда родственники нескольких поколений выкупают смежные таунхаусы, чтобы жить отдельно, но при этом держаться вместе.

Чем можно занять себя на территории поселка? — Если одной фразой — активным здоровым досугом. Жители «Греции» могут выходить на прогулки, устраивать барбекю на свежем воздухе, заниматься различными видами спорта, кататься на роликах, велосипедах, самокатах. Не стоит забывать и о комплексе бассейнов «Санторини», который соседствует с поселком. Также есть детские площадки с современным оборудованием.

Выделена ли отдельная зона для выгула собак? — Такой территории пока нет, но с двух сторон к поселку прилегают большие зеленые поля, где много пространства для выгула питомцев.

Сколько сейчас в «Греции» коттеджей и жителей? Планируется ли еще строительство? — В декабре прошлого года мы сдали в эксплуатацию первую очередь — это 129 коттеджей на две или четыре квартиры. Уже на момент сдачи было продано достаточно много квартир, а в преддверии теплого времени года заселение идет еще активнее. Сейчас мы достраиваем вторую и третью очереди — это 270 коттеджей, в которых будет 740 квартир.

Какие есть варианты коттеджей и планировок? — У нас есть четыре типа коттеджей в трех цветовых гаммах. Два типа коттеджей вмещают по четыре квартиры — это «Афродита» и «Дионис». Еще два типа спроектированы на две квартиры — «Гермес» и «Венера». У каждой планировки есть свои особенности и плюсы. Площадь квартир — от 99 до 125 квадратных метров.

Можно ли делать в доме перепланировку или, например, поменять фасад? — Перепланировку внутри домов можно делать по установленным в нашей стране правилам — через новый проект и его узаконивание. Изменения по фасаду можно вносить только в рамках общего соглашения, которое подписывает каждый собственник после покупки. Кардинально поменять внешний облик дома не получится, так как поселок должен сохранять свой единый архитектурный стиль, согласованность и взаимную гармонию. Это именно те достоинства, за которые жильцы и выбирают «Грецию» из большого количества предложений.

Чем еще «Греция» отличается от прочих подобных поселков? — Прежде всего комплексным подходом. «Греция» — это не просто ряды домов на общей территории. Поселок представляет собой тщательно и органично спроектированное пространство. Здесь предусмотрена и социальная инфраструктура, и коммерческие площади — все в пешей доступности. Еще одна важная особенность: собственники оформляют жилье как квартиру. Это значит, что не будет никакого налога на землю и связанных с этим хлопот, но при этом участок находится в личном пользовании. А какие налоги платит владелец коттеджа? — Налог на землю платить не нужно, остается только налог на имущество. Поскольку недвижимость оформлена как квартира, то и платежи рассчитываются соответственно.

Как оформлен придомовой земельный участок? — Все коттеджи расположены на едином земельном участке и оформлены по принципу многоквартирных домов. После того как дома введены в эксплуатацию, земельный участок переходит в собственность всех жильцов как общее имущество под многоквартирными домами, то есть на праве общей долевой собственности. Собственники квартир руководствуются дополнительным соглашением о порядке владения и пользования частями земельного участка.

Что можно разместить или построить на прилегающей к дому территории и что нельзя? — Есть специальное дополнительное соглашение между владельцами о порядке владения и пользования землей в «Греции». Там расписаны все «нельзя» и «можно» — они основаны на базовых принципах доброго и неконфликтного соседства. Так, например, нельзя строить дополнительные капитальные сооружения и менять архитектурный облик поселка. Можно — сажать растения и оформлять клумбы, возводить некапитальные строения. Думаю, с этим не должно быть проблем — мы спроектировали поселок так, чтобы жителям не хотелось здесь что-то кардинально менять. В этом можно убедиться на личной экскурсии, которую для всех желающих проводят наши специалисты отдела продаж.

Вы наверняка слышали историю поселка в Кировской области, который построило для себя сообщество программистов и дизайнеров. Обращаются ли к «ИНСИТИ» с подобными проектами? Возможно, вы сами задумываете такие тематические комплексы или поселки? — Пока необходимости в узком профилировании нет. Но как только будет запрос от группы потенциальных покупателей, мы, конечно, рассмотрим такую возможность. У нас есть специалисты, которые могут и придумать концепцию, и разработать проект, и возвести целый поселок под особую целевую аудиторию.