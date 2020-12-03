В 2020 году жители Кубани оформили ипотек в Сбере на 20 млрд больше, чем годом ранее
3 декабря Сбербанк сообщил о том, что в 2020 году увеличил объем выдачи ипотеки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом
За 10 месяцев банк выдал жителям Краснодарского края свыше 27 тыс. ипотечных кредитов на сумму 57 млрд рублей. Это на 20 млрд больше, чем в 2019 году.
На увеличение спроса повлияли программы ипотеки с льготной ставкой. Так, с начала действия программы ипотеки с господдержкой 2020 Сбер выдал жителям региона 8,7 тыс. кредитов на сумму 17 мдрд рублей. Положительная динамика отмечается по программе льготной ипотеки для семей с детьми. В Краснодарском крае в 2020 году объем выдачи кредитов по этой программе увеличился на 35% по сравнению с 2019 годом. В 2020-м ей воспользовались 1300 семей, а объем выдачи составил 2,8 млрд рублей.
«В 2020 году рынок недвижимости Краснодарского края продемонстрировал уверенный рост, который стал возможен в том числе благодаря снижению ипотечных ставок и программам господдержки. Так, 30% от объема выданных жилищных кредитов на Кубани пришлось на ипотеку с господдержкой 2020, ставка по которой в Сбере составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Постановлением правительства действие этой программы продлено до июля 2021 года», — управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Сбербанк обеспечивает необходимые сервисы для дистанционного оформления ипотеки и открытия счета эскроу — сделать это можно в приложении «Сбербанк онлайн». Все больше клиентов (74%) предпочитают оформлять ипотеки удаленно.
Сбер предоставляет возможность удаленного заключения сделки по покупке недвижимости. В Краснодарском крае 83% ипотечных сделок Сбербанка проходят с использованием электронной регистрации, которая позволяет подать сделку в Росреестр дистанционно. Большинство заемщиков банка (91%) используют сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает выполнение обязательств продавцом и покупателем, гарантируя первому перечисление средств, а второму — регистрацию сделки в Росреестре.
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