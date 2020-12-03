3 декабря Сбербанк сообщил о том, что в 2020 году увеличил объем выдачи ипотеки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

За 10 месяцев банк выдал жителям Краснодарского края свыше 27 тыс. ипотечных кредитов на сумму 57 млрд рублей. Это на 20 млрд больше, чем в 2019 году.

На увеличение спроса повлияли программы ипотеки с льготной ставкой. Так, с начала действия программы ипотеки с господдержкой 2020 Сбер выдал жителям региона 8,7 тыс. кредитов на сумму 17 мдрд рублей. Положительная динамика отмечается по программе льготной ипотеки для семей с детьми. В Краснодарском крае в 2020 году объем выдачи кредитов по этой программе увеличился на 35% по сравнению с 2019 годом. В 2020-м ей воспользовались 1300 семей, а объем выдачи составил 2,8 млрд рублей.