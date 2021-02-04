«Ростелеком» совместно с дагестанскими министерствами цифрового развития и здравоохранения запустил цифровой оператор с искусственным интеллектом для консультаций жителей республики

Сервис назван самым популярным на Северном Кавказе женским именем «Мадина» и запущен на базе кол-центра с единым бесплатным номером 122, который с начала 2021 года консультирует граждан по вопросам COVID-19. Умный робот расширил возможности кол-центра: теперь помимо консультации можно вызвать врача на дом, а в ближайшее время появится запись на прием к врачу и на вакцинацию. «Мадина» автоматически распределяет вызов по номеру страхового полиса и формирует задание для специалистов конкретного медучреждения. «Пандемия стала дополнительным стимулом для ускорения цифровизации нашей жизни. И это важно конкретно для здравоохранения. Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта вроде «Мадины» помогут дагестанцам вовремя получать медицинскую помощь и рекомендации по защите здоровья. В ближайшем будущем спектр дополнительных услуг на базе цифровой платформы расширится: можно будет дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, узнать о вакцинации, волонтерской помощи и решить другие вопросы», — рассказал министр цифрового развития Республики Дагестан Сергей Снегирев.

Новый сервис оптимизирует прием и оформление заявок, так как помогает операторам кол-центра в период пиковых нагрузок и во время экстремальных ситуаций. Во время пандемии такая помощь особенно важна: статистика показала, что даже профессионально подготовленным специалистам из-за возросшей психологической нагрузки было трудно справляться с объемом задач. К примеру, с начала года на номер 122 по вопросам COVID-19 поступило 7 тыс. звонков, из которых около 400 было пропущено из-за человеческого фактора. Цифровой голосовой оператор «Мадина» создан дочерней компанией «Ростелекома» на основе цифровой платформы Neuro.net. Использование технологий искусственного интеллекта по синтезу речи помогает роботу в процессе работы обучаться и применять в общении разговорные обороты любой сложности, включая цифры «два ноля» и «три пятерки» или ответ «да нет, наверное». При этом воссоздание интонаций повседневной речи создает у звонящего иллюзию общения с живым человеком и повышает уровень доверия. Аналогичный проект в этом году «Ростелеком» запустил в Астраханской области.

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