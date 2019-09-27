Пятизвездочный отель Kempinski в Геленджике из-за банкротства владельца выставили на торги

Люксовый отель Kempinski Grand Hotel в Геленджике в сентябре выставили на продажу в связи с 27-миллиардным долгом владельцев

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), гостиница принадлежит ЗАО «Инвестгрупп», которая также владеет апарт-комплексом «Сады морей» в Геленджике и рядом других фирм.

Оба туристических объекта строила фирма «Отель девелопмент». Для строительства она взяла кредит примерно на 400 млн долларов, однако вернуть его не смогла. Внешэкономбанк, предоставивший кредит, в 2017 году инициировал процедуру банкротства компании. Общий долг фирмы, по данным источника «Ведомостей», составил 27,9 млрд рублей.

На 24 октября назначены торги по продаже 100% акций «Инвестгрупп», пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Имущество компании выставят на продажу со стартовой ценой 661,5 млн рублей.

Kempinski находится в восточной части Геленджика на Толстом мысе. В гостинице 379 номеров, включая люкс-апартаменты и бунгало. Стоимость стандартного номера в октябре начинается от 11 тыс. рублей, люкса — от 26 тыс. рублей.

Юга.ру рассказывали о другом случае, когда объекты курортной инфраструктуры в Краснодарском крае выставляли на продажу. В 2016 году «Газпром трансгаз Краснодар» решил продать за 1,4 млрд рублей недостроенный курортный комплекс в Северском районе, но аукцион признали несостоявшимся. В сентябре 2017 года «Газпром» объявил о продаже четырехзвездочной гостиницы в горах Сочи за 1 млрд рублей.