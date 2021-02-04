Трое полицейских погибли в ДТП в Крыму

В Крыму 3 февраля возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли полицейские

Вечером 2 февраля на трассе Кировское — Приветное автомобиль конвойной службы Lada Priora ехал в Симферополь в следственный изолятор. По предварительным данным, машина Skoda выехала на встречную полосу, чтобы объехать велосипедиста, и в этот момент столкнулась с отечественной легковушкой.

В машине конвоя находились четверо полицейских и один подследственный. Трое сотрудников МВД погибли на месте, остальных пострадавших госпитализировали.

По факту нарушения правил дорожного движения следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осмотрели место происшествия, материалы дела передали в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Крыму, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.