В Майкопе водитель без прав сбил велосипедистку, когда вилял по дороге

Накануне днем на пересечении улиц Юбилейной и Новой в поселке Западном 22-летний житель Майкопского района за рулем автомобиля Mercedes сбил 20-летнюю жительницу Майкопа. По предварительным данным, молодой человек поворачивал налево и не заметил девушку.

Полиция установила, что водитель ранее не получал водительского удостоверения. Пострадавшая с травмой обратилась в республиканскую больницу, проводится проверка.

3 февраля в соцсетях появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как автомобиль виляет по дороге, неоднократно нарушая ПДД, после чего он поворачивает налево и сбивает двух велосипедистов.