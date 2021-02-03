В Майкопе водитель без прав сбил велосипедистку, когда вилял по дороге
В Майкопе днем 2 февраля водитель машины Mercedes сбил девушку на велосипеде
Накануне днем на пересечении улиц Юбилейной и Новой в поселке Западном 22-летний житель Майкопского района за рулем автомобиля Mercedes сбил 20-летнюю жительницу Майкопа. По предварительным данным, молодой человек поворачивал налево и не заметил девушку.
Полиция установила, что водитель ранее не получал водительского удостоверения. Пострадавшая с травмой обратилась в республиканскую больницу, проводится проверка.
3 февраля в соцсетях появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как автомобиль виляет по дороге, неоднократно нарушая ПДД, после чего он поворачивает налево и сбивает двух велосипедистов.
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