В Сочи сгорел жилой дом, есть жертва

Краснодарский край

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В Сочи в начале февраля произошел крупный пожар в частном доме площадью 80 кв. метров

Происшествие случилось вечером 1 февраля, однако в МЧС рассказали о нём только накануне. В 20:54 дежурному пожарно-спасательного гарнизона сообщили, что в Лазаревском районе загорелся жилой дом на улице Центральной.

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Первые расчеты прибыли на место через 6 минут. Пожарная разведка показала, что огонь распространился на площади 80 кв. метров.

Ликвидацией пожара занимались 6 человек и 1 спецмашина. В 21:34 им удалось потушить пламя.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краснодарскому краю 1 февраля сообщили, что в результате пожара пострадал один человек. Следственный комитет по Лазаревскому району  проводит проверку по факту случившегося.

«Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах написали, что на месте пожара обнаружили тело 63-летнего мужчины. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки.

Ранее Юга.ру писали, что 31 января в Армавире произошел пожар в жилом доме, в котором погибли два человека.

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В Сочи сгорел жилой дом, есть жертва
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