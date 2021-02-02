Форвард «Краснодар-2» Герман Онугха на правах аренды перешел в «Вайле»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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1 февраля ФК «Краснодар» объявил о переходе своего игрока Германа Онугхи в датский «Вайле»

ФК «Вайле», выступающий в датской Суперлиге, договорился с краснодарским клубом об аренд форварда Германа Онугхи до конца сезона 2020/2021 годов. В договоре предусмотрен выкуп игрока по окончании аренды после июня 2021 года.

В сезоне 2020/2021 Онугха выступал за ФК «Тамбов». Он сыграл 13 матчей, в которых забил шесть голов. Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает, что аренда поможет нападающему получить игровую практику и нарастить профессиональное мастерство, сообщили в пресс-службе клуба.

ФК «Краснодар-2» ФК «Краснодар» Футбол

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Форвард «Краснодар-2» Герман Онугха на правах аренды перешел в «Вайле»
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