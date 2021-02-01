Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях

Сообщение о возгорании в станице Ахтанизовской Темрюкского района поступило спасателям в 18:53. Через 21 минуту первые пожарные установили, что в плавнях загорелся камыш на площади 900 кв. метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел в труднодоступной местности, к которой отсутствуют подъездные пути. Сейчас спасатели укарауливают место пожара, угрозы населенному пункту нет. К тушению огня привлекли 10 человек и 3 машины.

Напомним, днем 25 января в станице Анапской загорелись камыши. К вечеру того же дня стало известно, что на курорте сгорело 40 га плавней, из-за пожара перекрывали часть трассы.