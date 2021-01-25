МТС начала запуск интерактивного ТВ в первых городах Кубани

Доступ к Internet Protocol television (IPTV) уже получили жители 13 тыс. квартир Краснодара и Анапы.

В Краснодаре подключить услугу могут жители улиц Петра Метальникова и Евгении Жигуленко. В Анапе это дома по улицам Шевченко, Кирова, Протапова, Тургенева, Парковой, Рождественской и примыкающим к ним.

ТВ-сеть расширяется поэтапно по предварительно модернизированной проводной сети и за год должна вырасти втрое. В течение 2021 года IPTV планируется запустить и в других городах региона с фиксированной сетью МТС.