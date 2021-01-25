МТС начала запуск интерактивного ТВ в первых городах Кубани

Партнерский Краснодарский край

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МТС объявила о первом этапе запуска интерактивного ТВ в Краснодарском крае

Доступ к Internet Protocol television (IPTV) уже получили жители 13 тыс. квартир Краснодара и Анапы.

В Краснодаре подключить услугу могут жители улиц Петра Метальникова и Евгении Жигуленко. В Анапе это дома по улицам Шевченко, Кирова, Протапова, Тургенева, Парковой, Рождественской и примыкающим к ним.

ТВ-сеть расширяется поэтапно по предварительно модернизированной проводной сети и за год должна вырасти втрое. В течение 2021 года IPTV планируется запустить и в других городах региона с фиксированной сетью МТС.

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Пользователи IPTV получат доступ к видеоконтенту в удобное для себя время. Технология позволит повторно просматривать любимые фильмы и передачи за последние семь дней, перематывать и ставить напоминания об ожидаемом матче. При этом обновление и расширение числа каналов происходит одинаково для всех пользователей, вне зависимости от срока давности их подключения. Также абоненты смогут оформить подписку на онлайн-кинотеатры. При подключении нескольких услуг МТС предлагает скидки.

«Запуская IPTV, мы хотим, чтобы пользователи могли выбирать из всего разнообразия наших сервисов то, что подходит именно им. Наша экосистема позволяет абонентам легко настроить свой собственный профиль потребления телеком-услуг не только для себя, но и для своих близких. И при этом снизить общие затраты на такие сервисы», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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