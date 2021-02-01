В Краснодаре несколько трамваев пустят по другому пути из-за ремонта на конечной на Декабристов

Во вторник вечером специалисты МУП «КТТУ» будут менять рельсы на конечной остановке на пересечении улиц Декабристов и Достоевского. Из-за этого трамваи № 2, 3, 5 и 21 поменяют пути следования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Так, с 21:50 трамваи № 2 будут ходить от Индустриальной до остановки на улице 40-летия Победы. Последние вагоны отправятся по изначальному маршруту в 22:16 с конечной на Декабристов, а от Индустриальной — в 21:34.

Трамваи № 3 в 21:44 пойдут от Западного депо по маршруту № 7 — до конечной остановки «Улица Димитрова». От Западного депо последний вагон тронется в 21:10, а с улицы Декабристов — в 22:01.

Трамваи № 5 будут ходить с 21:27 от конечной остановки «Улица имении Бершанской» до остановки на 40-летия Победы. Последний вагон из Пашковки двинется в 21:07, а с Декабристов — в 22:04.