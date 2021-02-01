Фонд «Вольное Дело» подарил Краснодарскому институту культуры автобус «Газель NEXT»
1 февраля Краснодарский госинститут культуры (КГИК) получил от фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» микроавтобус «Газель NEXT»
Студенты института попали в призеры всех молодежных номинаций конкурса казачьей песни «Александровская крепость», организованного фондом. Как сообщили Юга.ру, новый автобус планируют использовать для фольклорно-этнографических экспедиций.
Шестиметровый автобус на 17 посадочных мест выпущен заводом «ГАЗ» в 2020 году. Он будет возить студентов КГИК в фольклорно-этнографические экспедиции для изучения, сохранения и развития традиционной культуры. Новый современный микроавтобус позволит проводить такие поездки с комфортом — в нем есть кондиционер с климат-контролем, вентиляция и магнитола.
С 10 августа по 10 ноября 2020 года фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» впервые провел конкурс «Александровская крепость». В нем участвовали 170 ансамблей и исполнителей юга РФ. Призовой фонд составил 1 млн рублей. Победители получили денежные призы и ценные подарки, в том числе — музыкальные инструменты, рекордеры, микрофоны, видеокамеры и фотоаппараты.
Студенты КГИК взяли большинство призовых мест. Дуэт Алексея Косенко и Милены Мамоновой победил в номинации «Малые ансамбли 16–30», Виктор Кулик занял III место в номинации «Солисты 16-30», а коллектив «Родня» стал вторым в номинации «Ансамбли 16–30».
«Поздравляю наших студентов и выпускников, которые добились прекрасных результатов своим талантом и творчеством. Мы надеемся, что наше сотрудничество с фондом «Вольное Дело» будет развиваться. Те традиции, которые наши студенты изучают сегодня в институте, в экспедициях и поездках, они будут нести дальше в своей профессии», — сказал ректор КГИК Сергей Зенгин.
Конкурс «Александровская крепость» организован, чтобы сохранить и воссоздать музыкальную культуру казачества и поддержать талантливых исполнителей казачьей песни. В 2020 году из-за пандемии конкурс прошел онлайн, но после пандемии организаторы планируют вернуться к изначально задуманному формату фестиваля традиционной казачьей культуры.
Во время конкурса фонд организовал для участников серию еженедельных мастер-классов по казачьей песне. Ведущие семинаров разбирали с конкурсантами нюансы исполнения и давали индивидуальные рекомендации. Занятия вели профессор Волгоградского госинститута искусств и культуры Ольга Никитенко, организатор Сибирской школы фольклора Вячеслав Асанов, худрук Московского народного хора Дмитрий Морозов и другие специалисты народной культуры.
Посмотреть музыкальные карточки конкурсантов можно на YouTube-канале фонда «Вольное Дело» и на сайте конкурса.