Фонд «Вольное Дело» подарил Краснодарскому институту культуры автобус «Газель NEXT»

Шестиметровый автобус на 17 посадочных мест выпущен заводом «ГАЗ» в 2020 году. Он будет возить студентов КГИК в фольклорно-этнографические экспедиции для изучения, сохранения и развития традиционной культуры. Новый современный микроавтобус позволит проводить такие поездки с комфортом — в нем есть кондиционер с климат-контролем, вентиляция и магнитола.

Студенты института попали в призеры всех молодежных номинаций конкурса казачьей песни «Александровская крепость», организованного фондом. Как сообщили Юга.ру, новый автобус планируют использовать для фольклорно-этнографических экспедиций.

С 10 августа по 10 ноября 2020 года фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» впервые провел конкурс «Александровская крепость». В нем участвовали 170 ансамблей и исполнителей юга РФ. Призовой фонд составил 1 млн рублей. Победители получили денежные призы и ценные подарки, в том числе — музыкальные инструменты, рекордеры, микрофоны, видеокамеры и фотоаппараты.

Студенты КГИК взяли большинство призовых мест. Дуэт Алексея Косенко и Милены Мамоновой победил в номинации «Малые ансамбли 16–30», Виктор Кулик занял III место в номинации «Солисты 16-30», а коллектив «Родня» стал вторым в номинации «Ансамбли 16–30».

«Поздравляю наших студентов и выпускников, которые добились прекрасных результатов своим талантом и творчеством. Мы надеемся, что наше сотрудничество с фондом «Вольное Дело» будет развиваться. Те традиции, которые наши студенты изучают сегодня в институте, в экспедициях и поездках, они будут нести дальше в своей профессии», — сказал ректор КГИК Сергей Зенгин.