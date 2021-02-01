МЧС предупредило о сильном ветре в Анапе, Новороссийске и Геленджике
МЧС 1 февраля предупредило об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае из-за сильного ветра
Усиление ветра ожидается в первую очередь на Черноморское побережье, особенно в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сильный ветер может повредить слабо закрепленные конструкции, повалить деревья, привести к обрывам линий электропередач и перебоям в работе аэропортов и другого транспорта.
Спасатели напомнили правила безопасности при непогоде: следует избегать наклонившихся деревьев, рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, нужно убрать со двора и балконов вещи, а автомобиль оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Как писали Юга.ру, февраль на Кубани начнется с сухой погоды, в регионе будет ветрено, но тепло.