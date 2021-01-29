После публикаций в соцсетях, прокуратура наказала чиновников за разбитую дорогу в Краснодаре

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодара проверила дороги в городе и привлекла виновных к дисциплинарной ответственности

В начале недели в краснодарском телеграм-канале «Туподар» опубликовали обращение жителя микрорайона Калинино, который пожаловался на размытые дороги. По словам местного жителя, в районе совсем нет тротуаров, а водители маршруток начали объезжать через частный сектор пробки, тем самым еще больше разбивая проезжую часть.

«Мы уже более 7 лет просим у города дороги и коммуникации, району более 17 лет. Каждый месяц мы направляем десятки писем в департаменты администрации города, своими силами делаем все, что можем, если городу дорого строить дороги, то людям точно не под силу», — пожаловался краснодарец.

Прокуратура Краснодара вместе со специалистами ОГИБДД УМВД осмотрела дороги в микрорайоне и установила, что на участке по улице Переяславской от Россинского до Семогорской «дорожное покрытие имеет просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств, выявлены недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения».

Прокуратура вынесла представление в адрес первого заместителя главы Краснодара. После его рассмотрения ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе прокуратуры Кубани отметили, что работы по восстановлению дороги запланированы в первом квартале 2021 года.

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