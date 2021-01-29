Зарплата по самым дорогим вакансиям на Кубани может достигать 650 тыс. рублей. Вот в каких сферах

Краснодарский край

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Аналитики представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в Краснодарском крае по данным на январь 2021 года

В топ самых дорогих вакансий, представленных на Кубани, попали пилот, менеджер по продаже особняков, стоматолог-ортопед, коммерческий директор и frontend-разработчик, сообщили 28 января порталу Юга.ру в пресс-службе компании HeadHunter.

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По данным аналитиков, пилот самолета Piper M500, который будет выполнять корпоративные рейсы на внутренних и международных линиях, может зарабатывать до 7 тыс. евро [около 644 тыс. рублей]. Кандидат на вакансию должен иметь лицензию и минимум 1 тыс. часов налёта.

Место базирования: аэродром «Азимут» в станице Новотитаровской. Работодатель предлагает оплачивать проезд к аэродрому или жилье в 10 минутах от места работы.

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Менеджер по продаже особняков в Сочи может зарабатывать от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Главное требование — быть нацеленным на результат и иметь высокие коммуникативные способности. Будущему сотруднику обещают работу в центре курорта, бесплатное профессиональное обучение с бизнес-тренером, рекламную и юридическую поддержку, а также эксклюзивную базу объектов.

Стоматолог-ортопед может заработать до 500 тыс. в месяц. От кандидата требуется иметь навыки протезирования всеми видами современных конструкций и знание виртуального протокола, составлять комплексный план лечения.

До 320 тыс. рублей в месяц работодатель готов платить frontend-разработчику. Один из российских банков обещает сотруднику полис ДМС, скидки на фитнес, льготное кредитование и страхование.

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Коммерческий директор в компании, расположенной в краснодарском поселке Южном, может получать свыше 150 тыс. рублей. Требуется более шести лет опыта работы на аналогичной должности, аналитические способности, гибкость и системность мышления, а также высшее финансово-экономическое или управленческое образование, знание 1С, Excel и систем автоматизации документооборота.

Напомним, ранее Юга.ру писали о подобном рейтинге, составленном в январе 2020 года. Тогда в список дорогих вакансий вошли руководитель разработки в IT-компании, психиатр-нарколог и директор филиала. Однако максимальная сумма, которую мог получить соискатель, ограничивалась суммой в 250 тыс. рублей.

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