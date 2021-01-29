Аналитики представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в Краснодарском крае по данным на январь 2021 года

В топ самых дорогих вакансий, представленных на Кубани, попали пилот, менеджер по продаже особняков, стоматолог-ортопед, коммерческий директор и frontend-разработчик, сообщили 28 января порталу Юга.ру в пресс-службе компании HeadHunter.

По данным аналитиков, пилот самолета Piper M500, который будет выполнять корпоративные рейсы на внутренних и международных линиях, может зарабатывать до 7 тыс. евро [около 644 тыс. рублей]. Кандидат на вакансию должен иметь лицензию и минимум 1 тыс. часов налёта.

Место базирования: аэродром «Азимут» в станице Новотитаровской. Работодатель предлагает оплачивать проезд к аэродрому или жилье в 10 минутах от места работы.