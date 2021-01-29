В последние выходные января на Кубани будет до 12 °С

В Краснодарском крае с 29 по 31 декабря днем ожидается плюсовая температура и местами дождь

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , в Краснодаре в пятницу будет 5-8 °С и облачно, ветер 2-4 м/с.

В Краснодарском крае 29 января ожидается 3-8 °С, на Черноморском побережье — 6-11 °С. Местами пройдет дождь, в предгорных районах сильный. Ветер 5-10 м/с, с порывами 13-18 м/с.

Ночью 30 и 31 января в регионе столбики термометров покажут -2...+3 °С, в восточной половине будет до -7 °С, в южной части — 2-7 °С. Как отмечает кубанский гидрометцентр, днем в субботу прогнозируется 5-10 °С, в воскресенье — 7-12 °С. Оба дня будет переменная облачность, в субботу без существенных осадков, 31 января — в виде дождя и мокрого снега. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

На Черноморском побережье в выходные ночью температура опустится до 4-9 °С, днем поднимется до 8-13 °С. В некоторых районах будет дождь, ветер 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В краевой столице в ночь на субботу и воскресенье ожидается 2-3 °С, днем — 9-12 °С. В субботу будет облачно с прояснениями, в воскресенье пройдет небольшой дождь. Ветер 3-6 м/с.