На Кубани 10 тыс. семей получили ипотеку с льготной ставкой в СберБанке

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В СберБанке оформили десятитысячную ипотеку с господдержкой — ее получателем стал краснодарец

С начала действия программы ипотеки с господдержкой СберБанк выдал жителям Кубани льготные кредиты на сумму 20,2 млрд рублей — это больше половины от всех выданных банком займов с господдержкой на территории ЮФО и СКФО.

«В 2020 году СберБанк зафиксировал рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов. За год жители Кубани оформили в банке 36 тыс. ипотек на 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году, во время так называемого ипотечного бума, количество выданных кредитов было на 20% меньше — 30,5 тыс. займов. Программа господдержки и снижение первоначального взноса повысили доступность ипотеки и увеличили спрос. Чтобы сделать процесс оформления ипотеки проще и удобнее для клиентов, банк предоставляет удаленные сервисы для подачи заявки, регистрации сделки и открытия эскроу-счета», — отметила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Читайте также:

По итогам 2020 года в Краснодарском крае 87% ипотечных сделок СберБанка проходили с использованием сервиса электронной регистрации. Он позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр дистанционно. 91% заемщиков банка использовали сервис безопасных расчетов. Он гарантирует продавцу перечисление средств, а покупателю — регистрацию сделки без визита в банк.

«Я оформил ипотеку в Сбере, поскольку сам клиент банка и уверен в его надежности. Удобно, что заявку на кредит можно подать удаленно через ДомКлик, рассмотрение происходит оперативно. Мне одобрили ставку под 6,1% годовых, на всех этапах сделки сотрудники банка сопровождали и помогали. Регистрацию и расчет за недвижимость я провел удаленно с помощью сервисов банка, это позволило мне сэкономить время на передвижения», — привела пресс-служба СберБанка слова его клиента Дмитрия Федорова.

Постановлением правительства РФ действие программы господдержки продлено до июля 2021 года. Ставка по программе ипотеки с господдержкой в СберБанке составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробнее об оформлении льготной ипотеки можно узнать по ссылке.

Банки Ипотека Кредитование Сбербанк

Новости

На начальника судебной лаборатории Краснодара завели новое уголовное дело за взятку
На Кубани около тысячи школьников перевели на домашнее обучение
В Краснодаре восстановили надувной купол спорткомплекса, который обрушился во время снегопада
Задержан участник митинга, которому депутат Госдумы от Чечни пообещал решить проблемы с законом — «Интерфакс»
«Сегодня мы контролируем эпидситуацию». Кондратьев разрешил проводить на Кубани выставки и увеличить заполняемость залов в театрах и кино
У главы налоговой инспекции Туапсинского района нашли 2,5 млн рублей. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями

Лента новостей

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Сегодня, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
26 января, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

Реклама на портале