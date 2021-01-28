На Кубани 10 тыс. семей получили ипотеку с льготной ставкой в СберБанке
В СберБанке оформили десятитысячную ипотеку с господдержкой — ее получателем стал краснодарец
С начала действия программы ипотеки с господдержкой СберБанк выдал жителям Кубани льготные кредиты на сумму 20,2 млрд рублей — это больше половины от всех выданных банком займов с господдержкой на территории ЮФО и СКФО.
«В 2020 году СберБанк зафиксировал рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов. За год жители Кубани оформили в банке 36 тыс. ипотек на 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году, во время так называемого ипотечного бума, количество выданных кредитов было на 20% меньше — 30,5 тыс. займов. Программа господдержки и снижение первоначального взноса повысили доступность ипотеки и увеличили спрос. Чтобы сделать процесс оформления ипотеки проще и удобнее для клиентов, банк предоставляет удаленные сервисы для подачи заявки, регистрации сделки и открытия эскроу-счета», — отметила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.
По итогам 2020 года в Краснодарском крае 87% ипотечных сделок СберБанка проходили с использованием сервиса электронной регистрации. Он позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр дистанционно. 91% заемщиков банка использовали сервис безопасных расчетов. Он гарантирует продавцу перечисление средств, а покупателю — регистрацию сделки без визита в банк.
«Я оформил ипотеку в Сбере, поскольку сам клиент банка и уверен в его надежности. Удобно, что заявку на кредит можно подать удаленно через ДомКлик, рассмотрение происходит оперативно. Мне одобрили ставку под 6,1% годовых, на всех этапах сделки сотрудники банка сопровождали и помогали. Регистрацию и расчет за недвижимость я провел удаленно с помощью сервисов банка, это позволило мне сэкономить время на передвижения», — привела пресс-служба СберБанка слова его клиента Дмитрия Федорова.
Постановлением правительства РФ действие программы господдержки продлено до июля 2021 года. Ставка по программе ипотеки с господдержкой в СберБанке составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробнее об оформлении льготной ипотеки можно узнать по ссылке.