На Кубани 10 тыс. семей получили ипотеку с льготной ставкой в СберБанке

С начала действия программы ипотеки с господдержкой СберБанк выдал жителям Кубани льготные кредиты на сумму 20,2 млрд рублей — это больше половины от всех выданных банком займов с господдержкой на территории ЮФО и СКФО.

«В 2020 году СберБанк зафиксировал рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов. За год жители Кубани оформили в банке 36 тыс. ипотек на 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году, во время так называемого ипотечного бума, количество выданных кредитов было на 20% меньше — 30,5 тыс. займов. Программа господдержки и снижение первоначального взноса повысили доступность ипотеки и увеличили спрос. Чтобы сделать процесс оформления ипотеки проще и удобнее для клиентов, банк предоставляет удаленные сервисы для подачи заявки, регистрации сделки и открытия эскроу-счета», — отметила управляющий СберБанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.