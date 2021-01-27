Игрок «Краснодара» Шапи получил две красные карточки в двух контрольных матчах

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов 27 января заработал две красные карточки в матчах с «Ригой» и «Шахтёром»

Футбольный клуб «Краснодар» проводит зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где 27 января команда провела два контрольных матча: с «Ригой» из Латвии и белорусским «Шахтёром».

Игра с «Ригой» закончилась со счетом 1:0 в пользу «быков». Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе, однако уже на 23-й минуте он повздорил с полузащитником Ритваром Ругинсом и получил прямую красную карточку.

Контрольный матч с «Шахтёром» из Солигорска также закончился победой черно-зеленых (3:0). На 63-й минуте Сулейманов вышел на замену вместо Виктора Классона, однако уже через 15 минут футболист снова получил прямую красную карточку.

Напомним, 18 февраля «Краснодар» встретится дома с «Динамо Загреб» в матче Лиги Европы. Ответная игра пройдет 25 февраля.