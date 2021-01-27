В Краснодаре несколько улиц ночью останутся без воды

В районе улиц Ярославской и Кореновской в ночь на 28 января ООО «Краснодар Водоканал» проведет работы по врезке участка сети водопровода. Из-за этого временно ограничили водоснабжение потребителей в границах частного сектора по улицам Кореновской, Лесопосадочной, Лесной и Железнодорожной. Также без воды на несколько часов ночью останутся Краснодарский университет МВД России на улице Ярославской, 128 и военный комиссариат на Ярославской, 130.

Работы пройдут с 23:00 до 12:00: в это время возможно снижение давления на сетях в границах улиц 40-летия Победы, 1-го Мая, Московской, Метальникова, а также нескольких домов в Музыкальном микрорайоне.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске с 27 по 29 января ограничат подачу воды до трех часов в сутки.