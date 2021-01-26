Полиция Краснодара прокомментировала инцидент с маршрутчиком, который проехал по встречке задом наперед

Напомним, утром 26 января в соцсетях появилось видео, на котором автобус маршрута № 62 задним ходом движется по встречной полосе дороги на улице Московской. В администрации Краснодара сообщили, что после произошедшего водителя сняли с линии. Руководство предприятия-перевозчика проводит служебное расследование. В мэрии уточнили, что видео и другие документы направили в ГИБДД, чтобы там также приняли меры по факту нарушения ПДД.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару рассказали порталу Юга.ру, что утром сотрудники полиции самостоятельно увидели в Сети видео с нарушением и организовали проверку. Еще утром личность водителя установили и вызвали его в отдел для дачи объяснений. Днем на мужчину составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.