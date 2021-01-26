Виновник смертельного ДТП в центре Краснодара пытался скрыться от следствия и попал под стражу

Краснодарский край

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Полиция Краснодара в январе изменила меру пресечения виновнику смертельного ДТП на улице Красноармейской

Напомним, в ночь на 8 октября 2020 года 29-летний местный житель ехал на автомобиле Ford по улице Пашковской в сторону Красной. На пересечении с Красноармейской он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 40-летнего мужчины. Мотоциклист умер на месте аварии. Погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян. У него остались двое детей.

Позже выяснилось, что виновник ДТП работал в автомастерской, а машина принадлежала клиенту организации. В момент ДТП водитель был пьян, он попытался скрыться, но его задержали.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару 26 января рассказали порталу Юга.ру, что в ноябре 2020 года молодой человек скрылся от следствия, поэтому в январе 2021-го ему изменили меру пресечения — заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы.

ДТП Краснодар

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