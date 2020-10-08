В Краснодаре работник автомастерской на машине клиента насмерть сбил мотоциклиста

Инцидент случился в 00:05 в центре города. По предварительным данным, 29-летний местный житель ехал на машине Ford по улице Пашковской от Коммунаров в сторону Красной. На пересечении с Красноармейской он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался от Горького в сторону Длинной. После столкновения также оказались повреждены две припаркованные иномарки — Kia и BMW.

На месте ДТП скончался 40-летний водитель Yamaha, сообщили 8 октября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным полиции, в машине находились четыре человека — две женщины и двое мужчин, у всех их были внешние признаки опьянения. После ДТП мужчины попытались скрыться, однако одного из них, пассажира, удалось задержать очевидцу аварии, а в нескольких кварталах от места происшествия патруль остановил и водителя. Выяснилось, что он работает в автомастерской, а машина принадлежит клиенту организации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения) и ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Виновник аварии задержан.

По данным портала Юга.ру, погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян. У него остались жена и двое детей.

Ранее Юга.ру писали, что в конце сентября в Адыгее в лобовом ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.