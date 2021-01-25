«Хулиганские выходки, конечно». Первышов прокомментировал дрифт BMW в центре Краснодара

25 января в мэрии Краснодара провели планерку, на которой обсудили нарушения ПДД на минувшей неделе

Видео с дрифтом на улице Красной появилось 22 января. Автор ролика ведет съемку из своей машины и одобрительно отзывается о двигающемся впереди BMW. Иномарка виляет задней частью на перекрестке с улицей Мира и затем целый квартал дрифтует и выезжает на встречную полосу.

25 января глава города Евгений Первышов прокомментировал ролик.

«Я думаю, приняли исчерпывающие меры. Хулиганские выходки, конечно».

Заместитель начальника УМВД России по Краснодару Иван Коробченко ответил ему, что нарушителей задержали и привлекли к административной ответственности — на трое и пять суток. По его словам, они осознали вину и сказали, что впредь не будут так делать.

«Практика показывает, что повторно нарушения допускают», — при этом добавил он.

Первышов отметил, что в городе работает центр национальных культур и диаспор, поэтому надо и дальше проводить профилактическую работу.

«Мы живем в мирном городе. Конечно, допускать такие случаи вопиющего нарушения общественного порядка нельзя. Я попрошу, чтобы проработали этот вопрос в центре национальных культур, передайте данные этих ребят, пусть с ними там пообщаются».

В случае, если нарушители не местные, им направят ролик с соответствующим письмом по месту жительства, сообщили в пресс-службе администрации.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2020 года в краевом центре Lamborgini и Gelandewagen выехали на встречку на глазах инспектора ДПС.