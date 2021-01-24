В Краснодаре загорелась квартира, эвакуировали 20 человек
В Краснодаре вечером 23 января начался пожар в многоэтажке
Сообщение о пожаре на улице Черкасской поступило диспетчеру в 23:24. Горела квартира на последнем этаже 10-этажного дома. Прибывшие специалисты установили, что огонь распространился на 30 кв. метров.
В ликвидации пожара принимали участие 22 сотрудника МЧС и 7 единиц техники. В 23:46 распространение огня остановили. Спустя 41 минуту пожар полностью потушили.
Эвакуировали 20 человек, еще двоих спасли. Есть пострадавшие, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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