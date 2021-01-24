В Краснодаре загорелась квартира, эвакуировали 20 человек

Сообщение о пожаре на улице Черкасской поступило диспетчеру в 23:24. Горела квартира на последнем этаже 10-этажного дома. Прибывшие специалисты установили, что огонь распространился на 30 кв. метров.



В ликвидации пожара принимали участие 22 сотрудника МЧС и 7 единиц техники. В 23:46 распространение огня остановили. Спустя 41 минуту пожар полностью потушили.



Эвакуировали 20 человек, еще двоих спасли. Есть пострадавшие, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.





