В Краснодаре при взрыве газа погиб человек
Вечером 22 января в Краснодаре начался пожар, эвакуировали 100 человек
Сообщение о пожаре возле перекрестка улицы 40-летия Победы и Владислава Посадского поступило пожарным в 20:26. Прибывшие специалисты выяснили, что горит здание площадью 150 кв. метров. На месте организовали штаб пожаротушения, сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из торгового помещения эвакуировали 100 человек. В 21:21 пожар локализовали.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что погиб один человек, пострадали еще до пяти. Также собеседник агентства уточнил, что в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон. Из-за взрыва начался пожар.
Сегодня, 08:00«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Каково теперь ходить в кино в Краснодаре: личный опыт
20 января, 08:01«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
19 января, 15:30От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев