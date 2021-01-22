В горах Сочи лыжник свернул из-за непогоды с трассы и упал со скалы. Его спускали более пяти часов

Турист из Москвы с двумя приятелями отправился кататься на лыжах на территорию бывшего комплекса «Альпика-Сервис» (сейчас «Газпром»). Во второй половине дня на северном хребте Аибга из-за тумана и непогоды мужчина свернул в зону внетрассового катания и скатился в Шумихинский цирк, в район ручья Ржаной. Он упал со скалы на высоте около 2 тыс. метров и травмировал ногу. От дежурного горнолыжного курорта специалисты «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России получили информацию о пострадавшем, после чего направились к канатной дороге.

В 15:00 спасатели подъехали к канатной дороге. Они поднялись на станцию «Роза ветров» и разделились на две группы. Первая группа пошла по гребню хребта Аибга к старой станции «Альпика-Сервис» и оттуда около часа спускалась к пострадавшему на лыжах с акьей [сани для транспортировки пострадавших]. В 16:40 специалисты нашли мужчину. Ему оказали первую помощь, зафиксировали поврежденную ногу и напоили его горячим чаем. Затем начали транспортировку туриста.

Вторую группу между тем доставили на высоту 1,5 тыс. метров в район Шумихинского цирка. Спасатели пошли навстречу первой группе на снегоступах. Чтобы не разминуться, специалисты использовали сигнальные ракеты.

В 20:00 группы встретились и начали спускать пострадавшего по сложному горному рельефу к приюту «Солнечный». В 22:00 мужчину доставили в медпункт. В течение часа медики осматривали его и готовили к транспортировке по канатно-кресельной дороге. После пострадавшего доставили в больницу № 8 Красной поляны. Предположительно, у мужчины перелом левого голеностопа, рассказали 22 января в инстаграме «Кубань-СПАС».