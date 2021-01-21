В Анапе с грузовика на дорогу слетели бетонные плиты, пострадала женщина

В Анапе 20 января произошло ДТП с участием грузовика, в котором везли бетонные плиты

На подъезде к Анапе в сторону станицы Анапской по кольцевой дороге ехал грузовик. С его прицепа свалились две бетонные плиты. На скорости на них наехали три автомобиля. Они получили механические повреждения. Также водитель одной из легковушек, 56-летняя местная жительница, получила ушиб грудной клетки. Ее госпитализировали.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, сообщили в инстаграме отдела МВД России по Анапе 20 января.

Напомним, 18 января в Динском районе молодые люди устроили катание на поддоне, привязанном к машине. В результате 17-летнего парня вынесло на встречную полосу, он попал под машину.