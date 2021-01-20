Еще 19 кубанцев умерли от коронавируса. В том числе 42-летняя женщина

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 20 января подтвердилась смерть от коронавируса 1 тыс. 257 человек

Напомним, в регионе за последние сутки зарегистрировали еще 198 новых случаев COVID-19 и 19 смертей. Позже в оперштабе Кубани уточнили, что у всех пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию. Кроме того, у них были сопутствующие заболевания.

В больницах Краснодара от ковида скончались семь человек — трое умерли в краевой клинической больнице № 1 (ККБ № 1), в специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) и краевом госпитале ветеранов войн зафиксировали по два летальных исхода.

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Так, в ККБ № 1 ушли из жизни 80-летняя жительница Краснодара и двое мужчин из Туапсинского района 48 и 65 лет. Врачам СКИБ не удалось спасти 65-летнюю жительницу Усть-Лабинска и 50-летнего жителя Кавказского района. В госпитале ветеранов войн умерли две краснодарки в возрасте 56 и 72 лет.

В инфекционной больнице № 2 Сочи умерли четыре пациента: двое мужчин в возрасте 83 лет и женщины 75 лет и 93 лет.

По одному летальному случаю зафиксировали в Тихорецком, Крымском, Усть-Лабинском, Темрюкском, Красноармейском и Туапсинском районах, а также в Анапе и Горячем Ключе.

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По данным оперштаба, в Тихорецкой ЦРБ умерла 47-летняя жительница Новопокровского района, а в Крымской ЦРБ — 42-летняя жительница Темрюка. В горбольнице Анапы в возрасте 60 лет скончался житель курорта. В Усть-Лабинской ЦРБ не удалось спасти 66-летнюю жительницу района, в Темрюкской — 64-летнюю местную жительницу. В районной больнице № 1 ушел из жизни 69-летний житель Туапсе.

Кроме того, в горбольнице Горячего Ключа умерла 61-летняя краснодарка, а в Красноармейской ЦРБ — жительница Славянска-на-Кубани (возраст не уточняется).

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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