В Краснодаре ночью температура опустится до -15 °С

Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае до -21 °С

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 20 января переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -13…-15 °С, днем — до -5…-7 °С.

В целом по краю местами небольшой снег, ночью и утром возможен гололед. Ночью столбики термометров опустятся до -17 °С, в северной половине края — до -21 °С. Днем воздух прогреется -4…-9 °С.

На Черноморском побережье местами снег, на участке от Джубги до Магри дождь, переходящий в мокрый снег, снег и гололед. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 °С, днем -1…4 °С.