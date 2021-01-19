В Краснодаре прошли крещенские купания. Фото и видео из соцсетей

Непосредственно в региональном центре оборудовали только одну точку для омовений — около Рождественского храма в Юбилейном микрорайоне. Еще три находились в пригороде: на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской; в Свято-Георгиевском храме на хуторе Ленина; в станице Старокорсунской. Юга.ру сделали подборку фото и видео из соцсетей: так местные жители проводили обряд.

Всего было организовано 78 мест для крещенских купаний в 68 населенных пунктах. На открытой воде подготовили 53 купели, еще 25 — на территориях при храмах.