В Краснодаре прошли крещенские купания. Фото и видео из соцсетей
В Краснодаре в ночь на 19 января начались крещенские купания
Непосредственно в региональном центре оборудовали только одну точку для омовений — около Рождественского храма в Юбилейном микрорайоне. Еще три находились в пригороде: на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской; в Свято-Георгиевском храме на хуторе Ленина; в станице Старокорсунской. Юга.ру сделали подборку фото и видео из соцсетей: так местные жители проводили обряд.
Всего было организовано 78 мест для крещенских купаний в 68 населенных пунктах. На открытой воде подготовили 53 купели, еще 25 — на территориях при храмах.
Накануне Крещения Господня Екатеринодарская и Кубанская епархии рекомендовали верующим по возможности отказаться от купания. По словам руководителя информационно-издательского отдела диакона Михаила Степанкова, изначально проруби на реках делали не для купания, а для освящения воды в источнике, чтобы люди могли забрать ее домой.
Заместитель руководителя территориального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная посоветовала отказаться от купаний людям с признаками ОРВИ. Также во избежание риска жизни и здоровью она рекомендовала ни в коем случае не принимать алкоголь перед омовением.
На территориях рядом с храмами и в местах проведения купаний на открытой воде были установлены ограждения и организованы пункты обогрева. Традиционно на протяжении всего времени проведения обряда рядом дежурили полицейские, медики и сотрудники МЧС.